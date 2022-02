Depuis le 23 janvier, la famille de Natacha de Crombrugghe n’a plus de nouvelles. Elle était partie en trek seule.

Le SPF Affaires étrangères a confirmé, ce vendredi, qu’il "suit de près" la disparition de Natacha de Crombrugghe, une jeune Bruxelloise en voyage au Pérou.

Sa famille et ses amis ont lancé un avis de recherche sur les réseaux sociaux : "Bonjour à tous, je fais appel à mes amis et amis d’amis qui se trouvent au Pérou actuellement. Nous n’avons plus aucune nouvelle de Natacha depuis le 23 janvier et sommes très inquiets. Elle devait visiter le canyon de Colca, dans la région d’Arequipa et depuis aucune nouvelle. Si quelqu’un l’a croisée, qu’il fasse signe à son papa Éric par téléphone 0032 475/952 705", peut-on lire.

La jeune femme était partie en trek seule et n’a plus donné de nouvelles. Avant cela, elle avait profité, avec un groupe, d’un "incroyable tour de quatre jours dans la jungle amazonienne", dans le Parque de Manu-Cuzco. La jeune femme a été pour la dernière fois en contact avec sa famille lorsqu’elle se trouvait dans une auberge de Cabanaconde, une localité voisine d’où partent les touristes pour la randonnée vers le canyon de Colca. D’après une amie, Natacha était censée prendre un avion vers la Colombie ce vendredi.