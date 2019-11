On connaît le jour, l’heure et même la seconde précise de la disparition le 12 novembre 2006 à Charleroi d’Alicia Allemeersch.

On sait dans quel quartier. On connaît ses derniers mots puisqu’Alicia parlait au GSM avec un copain quand elle s’est interrompue pour lui dire : "Attends, Loulou." Comme elle venait de retirer 50 euros dans un distributeur équipé d’une caméra, on possède sa photo juste avant de disparaître. En dépit de tout, une année de plus - la treizième - n’a rien amené de neuf dans la recherche d’Alicia Allemeersch. En un an, l’enquête n’a pas progressé pour retrouver la jeune femme de 20 ans qui s’est volatilisée en allant à pied chercher du pain, seule, en pleine nuit, dans un sale quartier.

(...)