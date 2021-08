Il y a dix ans, une violente tempête tuait 5 personnes et en blessait 140 autres.

Dix ans après les faits, j’en ai encore des frissons quand j’en parle. C’est un souvenir qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. De manière négative, malheureusement. "

Aurélie, la trentaine aujourd’hui, se souvient avec une émotion non feinte des terribles événements qui se sont produits le 18 août 2011, dans le petit village de Kiewit, situé dans la commune d’Hasselt. Ce jour-là, des milliers de festivaliers s’étaient donné rendez-vous au Pukkelpop festival. Les concerts battaient leur plein, les festivaliers dansaient et chantaient, la bière coulait à flots.

Mais vers 18 h, tout a basculé. Le ciel a commencé à s’assombrir, les nuages à se parer d’une teinte verdâtre qui n’augurait rien de bon et le vent à se lever. "Il faisait très chaud et, comme on annonçait de la pluie pour la soirée, j’avais demandé à mon cousin qui devait nous rejoindre de m’apporter un K-way" , confie Aurélie, une habituée du festival. "Mais vers 18 h, tout a dégénéré. La météo n’avait pas prévu ça. Et aucun appel à la prudence n’avait été émis par les organisateurs du festival."

