Avant de se rendre, pour la treizième fois, aux États-Unis, Agnès Abramsen s’était renseignée auprès de l’administration pénitentiaire américaine. Celle-ci lui avait confirmé qu’il est permis, en Amérique, d’embrasser un détenu, pour autant que le baiser n’excède pas cinq secondes. C’est peu, surtout quand on vient de si loin, mais suffisant pour l’infatigable Bruxelloise que rien n’arrête.

Dix heures de vol jusqu’à Seattle, sur la côte ouest, puis un autre pour Walla Walla, dans l’État de Washington.

Walla Walla où Patrick Hoffman, en prison depuis 1986, crie depuis trente-six ans son innocence pour un crime qu’il n’a pas commis mais pour lequel on l’a condamné à la prison à vie.

Inlassablement, Agnès Abramsen constitue depuis huit ans un dossier prouvant l’innocence. Les preuves qui ont servi à condamner Patrick Hoffman ont été bidouillées. Selon elle, la balistique, les armes, les calibres, rien ne colle. Tout repose sur les seuls témoignages des policiers intervenus pour des raisons peu claires, la nuit du 27 au 28 août 1986, une nuit noire d’encre, dans cette réserve indienne située sur la frontière canadienne. La Bruxelloise en est persuadée, la balle fatale qui a tué un policier n’a pas été tirée par Patrick Hoffman mais par un collègue dont elle connaît d’ailleurs le nom. Son hypothèse est celle d’une bavure qu’on a étouffée en condamnant un innocent. Patrick Hoffmann. "Six témoins le disent depuis le début", répète Mme Abramsen. Et un des policiers témoin direct de la fusillade le confirme : "On savait tous depuis le début que ce n’est pas Patrick Hoffman. Mais j’ai dû témoigner contre Patrick ou sinon je perdais mon job."