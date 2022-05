La jeune Wavrienne était seule dans son appartement quand l'eau s'est mise à monter.

Jeudi, 15 juillet 2021, c’était il y a près de 10 mois. Et le stress post-traumatique est toujours là. Lancinant mais de plus en plus pesant à mesure qu’approché l’été et ses alternances présupposées entre périodes de sécheresse puis de pluies diluviennes et d’orages. Ce matin-là, Emmeline Van den Bosch l’entend bien : les nouvelles échappées de la radio ne sont pas bonnes. En province liégeoise, la Vesdre déborde autant qu’elle le veut. À Wavre, il pleut depuis plusieurs jours et la Dyle n’est pas loin...

(...)