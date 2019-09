En trois heures d'audience, les avocats du dossier Hakimi-Pauwels ont fait entendre leurs arguments concernant la recevabilité ou non du dossier "Pauwels-Hakimi". Pour rappel, ils sont plusieurs défenseurs à estimer que l'action publique doit être éteinte car le chef d'enquête a été écarté pour avoir entretenu une série d'échanges avec la compagne d'un des inculpés dans le dossier.

Frank Discepoli, défenseur de Farid Hakimi, considéré comme le meneur de la bande, est sorti optimiste de la salle d'audience, abritant d'accoutumée les cours d'assises. Une audience qu'il qualifiait de "chaude". "J'espère que la justice prendra une décision peut-être impopulaire mais qui permettrait de redorer son blason. On ne peut pas traiter normalement un dossier qui a été manipulé de la sorte. Les avocats, la juge d'instruction et les inculpés ont été traités. Je suis persuadé que même les parties civiles ne trouveraient pas cela normal. Parties civiles, qui, si les poursuites étaient jugées irrecevables, pourraient être indemnisées malgré tout au civil"

Et l'avocat d'évoquer les déclarations de plusieurs prévenus: "Certains ont parlé d'une amitié particulière entre la juge d'instruction, le Procureur et le chef d'enquête."

Des prévenus auraient ainsi été forcés d'en charger d'autres dont Farid Hakimi. "Un prévenu a affirmé avoir reçu des menaces visant sa famille s'il n'opérait pas. Un autre n'a pas obtempéré et s'est retrouvé, un peu plus tard, avec des dossiers supplémentaires sur le dos. On ne peut pas juger un dossier qui a été ficelé de la sorte."

La Chambre des mises en accusation rendra sa décision le 22 octobre.