Le tribunal correctionnel de Louvain a ordonné mardi l'arrestation immédiate de Willy Molon, condamné le même jour à 28 ans de prison pour avoir tué son oncle et sa tante, François Waeterinckx, 75 ans, et Marie-Claire Chapelle, 64 ans, en janvier 2014, dans un but de faciliter le vol. Son butin s'était pourtant limité à une carte de banque et 90 euros. L'homme de 39 ans a été menotté sur place.

Le ministère public avait, après la condamnation, souligné que le prévenu n'a pas d'adresse fixe. Après 20 minutes, le tribunal a décidé de suivre la demande d'arrestation immédiate. "On peut craindre que le condamné tente de se soustraire à sa peine", a justifié la présidente. "Il n'a pas d'adresse fixe en Belgique et change régulièrement de lieu de séjour".