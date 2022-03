La DH apprend que depuis la semaine passée, plusieurs mosquées situées en Flandre et en région bruxelloise ont reçu un courrier anonyme contenant des tracts et des caricatures insultant le prophète et traitant l’islam de "religion de terreur et d’hypocrisie".

L’Exécutif des musulmans de Belgique a aussitôt invité les mosquées concernées à porter plainte auprès du parquet. Au moins deux mosquées l’ont fait à Bruxelles, la mosquée Attadamoune à Molenbeek et la mosquée Merquez Camii à Anderlecht. Des contacts sont pris avec la police fédérale.

Des caricatures représentent le prophète barbu, le regard fulminant, armé d’un sabre courbe d’égorgeur. Les dessins sont accompagnés de citations délibérément retirées de leur contexte. Extraites du Coran et de la tradition prophétique, les citations ne parlent que de haine, de guerre et d’extermination de non-musulmans.

(...)