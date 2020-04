Si de nombreux ouvrages ont été mis en ligne, certains, plus pointus, restent inaccessibles pour Sylvain, étudiant en histoire.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les universités réfléchissent à comment faire pour ne pas trop perturber l’année académique, notamment en organisant des cours à distance. Les examens auront-ils lieu, et quand ? Jeudi, les syndicats représentant les enseignants du supérieur (universités, hautes écoles…) indiquaient ne pas s’opposer à la prolongation de l’année académique jusqu’au 10 juillet afin de rattraper les semaines perdues en raison du confinement. "Ce n’est pas une date à atteindre mais une souplesse laissée aux établissements. L’organisation pratique leur revient dans le respect de tous et de l’indispensable concertation sociale."

Nathalie Vaeck, vice-rectrice à l’Enseignement à l’Université libre de Bruxelles, va aussi dans le sens des syndicats lorsqu’ils évoquent aussi l’idée de mettre la priorité sur l’enseignement et les évaluations dans les années diplômantes, "certains étudiants ayant déjà la certitude d’entrer sur le marché du travail dès leur diplôme en poche. C’est une priorité du conseil des recteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles".

Dans ces conditions particulières de confinement, réaliser des recherches et des tests pour les étudiants amenés à terminer leur mémoire ou leur TFE est particulièrement compliqué, les bibliothèques et laboratoires étant inaccessibles, "sauf, pour ces derniers, pour du travail de gardiennage afin de ne pas perdre des années de recherches scientifiques sur de la matière vivante, par exemple", précise Nathalie Vaeck.

Réorienter le sujet vers un aspect plus théorique

Elle invite en tout cas étudiants et promoteurs à se mettre en contact le plus vite possible, si ce n’est déjà fait, afin de réorienter l’objet du mémoire ou du TFE vers des objectifs plus théoriques. "Pour les sciences appliquées, quantité de littératures existent qui pourraient faire l’objet de comparaisons, de mises en perspective."

Si la plupart des universités ont aussi élargi le spectre des ouvrages disponibles en ligne, pour certains livres plus pointus, la consultation n’est pas possible. Pour Sylvain, étudiant en histoire réalisant un mémoire consacré à l’Antiquité tardive, "la difficulté principale vient des livres qu’il s’agit de prendre en prêt interbibliothèque (belge et international), fermé pour le moment. Si le confinement se prolonge encore, je vais prendre contact avec ma promotrice".

Hasard, juste après l’interview, celle-ci contactait Sylvain pour lui demander comment cela se passait pour lui. "Mes recherches et la rédaction sont bien avancées mais sans les éléments figurant dans ces trois ouvrages aussi rares qu’indispensables (uniquement trouvables en Écosse, à Anvers et à Liège), on ne manquera pas de me faire observer lors de la défense que mon travail est incomplet."

Une défense orale qui, peut-être, se fera cette année en visioconférence.