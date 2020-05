Cette histoire nous vient du nord de la France.

Dylan et Emilie vivent des moments difficiles. Depuis novembre dernier, les deux Français âgés de respectivement 26 et 34 ans se confinent dans... leur voiture. Et ils ne sont pas seuls. Leur chien Kaya a également élu domicile dans cette Opel Vectra en panne. Pour la Voix du Nord, ils ont expliqué leur quotidien insoutenable. "Venez voir comment on est dans une putain de bagnole ! On survit, on a honte du regard des autres et on est fatigués psychologiquement" expliquent-ils à nos confrères.



Le confort? Les deux jeunes gens doivent totalement se débrouiller pour vivre. "On se lave avec une bouteille d’eau et des lingettes pour bébé. Et on fait nos besoins dans des buissons, c’est dégueulasse mais on n’a pas le choix."

Dylan et Emilie auraient pu normalement bénéficier d'un logement dans un hôtel ou une auberge de jeunesse de Lille prévu pour eux en cette période de pandémie. Mais leur chien a compliqué encore un peu plus la chose. Les animaux n'étaient pas acceptés dans ces "refuges" pour être humains. Et bien évidemment, les deux Lillois ne voulaient pas se séparer de leur animal de compagnie qui les "protège" et leur "remonte le moral" selon leurs propos.

Pendant le confinement, ils ont tout de même pu compter sur la solidarité des autres habitants du quartier. Certains ont accepté de laver leur linge ou de recharger les batteries de téléphone et de leur offrir à manger.

A l'avenir, les deux SDF veulent s'en sortir. Aujourd'hui en France, comme en Belgique, il s'agit du début du déconfinement. Et Emilie et Dylan veulent absolument rebondir. "On veut un logement et travailler, on n’est pas des chiens..." concluent-ils.