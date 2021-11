Le couple qui a diffusé une vidéo de ses ébats sexuels depuis l'autel d'une église de la commune de Bree, dans le Limbourg, a pu être identifié et interpellé par la police notamment grâce aux caméras de surveillance dans l’église, affirme le parquet du Limbourg.

La zone de police locale a ouvert une enquête pour diffusion d’images pornographique et outrage public à la pudeur suite à une vidéo d’ébats sexuels tournés dans l’église Saint-Michel de Bree. Les deux suspects reconnaissent les faits. Ils ont été immédiatement présentés au parquet après leur interrogatoire. Le magistrat les a déclarés coupables et a imposé une procédure de médiation en concertation avec une maison de justice. Cette mesure implique que les deux personnes doivent suivre une formation qui les amènera à réfléchir sur les faits et leur impact.

L’affaire a fait grand bruit en Flandre et les deux tourtereaux risquent gros. "Deux PV ont été dressés et nous prenons cette affaire très au sérieux. Il s’agit d’infractions pénales car on parle ici d’un attentat à la pudeur et de diffusion d’images pornographiques", a commenté la zone de police locale.