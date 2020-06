Un homme, D.O., âgé de 24 ans, a fait l'objet d'une arrestation judiciaire à la suite des incidents qui ont éclaté à Matonge, dimanche en fin d'après-midi, au terme de la manifestation contre les violences policières envers les gens de couleur, a indiqué lundi à Belga le parquet de Bruxelles.

"Il est suspecté de vol à l'aide d'effraction. Il a été mis à disposition du procureur du Roi. Une procédure accélérée devrait être envisagée [pour le juger]", a déclaré Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles.

"L'enquête est actuellement activement en cours pour identifier d'autres suspects, notamment grâce au visionnage des caméras de vidéo-surveillance. Une 'task force' va être mise place afin de recueillir le plus possible d'images des faits et d'éléments d'enquête exploitables", a ajouté Denis Goeman.

Dimanche après-midi, une action pacifique a réuni quelque 10.000 personnes sur la place Poelaert, au pied du Palais de Justice de Bruxelles, pour manifester contre les violences policières envers les Afro-Américains aux Etats-Unis mais aussi contre ces violences ici, en Belgique.

Des incidents ont ensuite éclaté à la fin de la manifestation. Une centaine de casseurs s'en sont pris aux forces de l'ordre qui les ont repoussés à l'aide de canons à eaux. Sur leur passage, des poubelles ont été incendiées, des barricades dressées et des magasins pillés, notamment chaussée d'Ixelles et boulevard de Waterloo.

La police a procédé à plus de 200 arrestations, la plupart administratives.