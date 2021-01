De nombreux étudiants continuent à se faire piéger en optant pour des formations qui ne débouchent pas sur un diplôme reconnu.

Les établissements d’enseignement supérieur reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxeles sont listés dans un décret. Parmi eux figurent les six grandes universités du pays, 19 hautes écoles et 16 écoles supérieures des arts. Seuls les établissements repris dans ce décret dispensent des formations reconnues et peuvent délivrer des diplômes officiels.

À côté de ces établissements, on trouve également une série d’écoles non reconnues et organisées par des opérateurs privés. Ces établissements, souvent assimilés à de "fausses universités" ne sont soumis à aucune règle : ils peuvent proposer n’importe quel programme de cours et exiger n’importe quel minerval. Ils ne délivrent pas de diplôme reconnu.

