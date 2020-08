Pour Eddie, sa cousine a peut-être été enlevée et forcée à se prostituer, mais la police n'y croit pas:

Eddie Govaerts avait 27 ans, en 2006, quand sa cousine Alicia Allemeersch, qui venait de fêter ses 20 ans, s’est volatilisée à Charleroi, et n’a pas été retrouvée. Personne ne connaissant le lien de parenté, Eddie a pu mener, en toute discrétion, sa propre enquête dans les quartiers carolos de la Ville-Basse confrontés "à la prostitution, la drogue et tous les trafics", dit-il. Il s’est forgé une opinion : Alicia n’a-t-elle pas été enlevée pour être prostituée à l’étranger ?

Hypothèse aussitôt réfutée, hier, dans les milieux policiers : "C’est de la légende urbaine. Ça n’existe pas. On n’a pas un seul cas en Belgique ."

Cousin et cousine se voyaient à Couillet chez parrain René, le parrain d’Eddie. Eddie Govaerts n’a pas appris en direct la disparition d’Alicia mais "via via" dit-il, et grâce aux affiches Missing collées dans les bus du Tec de Charleroi. "Cette enquête, je l’ai faite en pensant qu’on allait me dire des choses qu’on ne dit pas à la police. J’ai vu du monde. J’ai même peut-être parlé à des gens qui avaient vu ou qui savaient. (...)