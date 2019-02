Selon nos informations, Eddy Merckx ne sera pas jugé par le tribunal correctionnel de Bruxelles ni les douze autres suspects impliqués dans l'affaire qui avait valu au plus grand champion cycliste de tous les temps d'être inculpé pour corruption, par le juge financier Van Espen.

Dans cette affaire impliquant aussi plusieurs policiers et cadres de la zone Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles), la chambre du conseil siégeant ce mercredi matin à huis-clos a constaté l'extinction de l'action, pour cause de prescription, comme les avocats Sven Mary et Romain Delcoigne ont pu nous le confirmer. L'affaire n'ira donc pas devant le tribunal correctionnel dans ce dossier dit de corruption présumée de la zone Midi où étaient aussi inculpés l’ex-chef de la zone Midi Gérald Noone ainsi que le commissaire Philippe Boucar, le Monsieur Football d’Anderlecht.

Quatre ans après la fin de l’instruction, le parquet avait pourtant tracé un réquisitoire de renvoi.

Pour le parquet, il n’y avait aucun doute que le quintuple vainqueur du Tour de France devait être jugé pour avoir, en sa qualité d’homme d’affaires de la société Cycles Eddy Merckx (entre-temps revendue), obtenu par des procédés irréguliers, en 2006 et 2007, un marché de 46 vélos destinés à la brigade cycliste de la police d’Anderlecht, Forest et Saint-Gilles. “Je n’ai rien à dire, on verra bien ce qui arrivera”, réagissait à l'époque Eddy Merckx, 70 ans.

Eddy Merckx aurait pu échapper aux poursuites judiciaires si le parquet lui avait proposé une transaction pénale. Mais ce n’était pas le cas. “Aucune transaction n’a été proposée (à M. Merckx)”, avait confirmé la porte-parole , indiquant implicitement que le parquet voulait "aller au procès" .

Quand les premières inculpations furent révélées (DH du 27 mars 2012), celles-ci concernaient sept suspects et Eddy Merckx n’apparaissait dans le dossier que de façon périphérique. Quatre ans plus tard, une analyse plus fine du dossier amenait le parquet à quasi doubler le nombre des suspects, le faisant passer de 7 à 13.

Outre l’ancien chef de zone Gérald Noon, citons le commissaire divisionnaire Boucar (certainement un des meilleurs policiers de maintien de l’ordre du pays, grâce à qui les incidents n’ont jamais dérapé au Parc Astrid et dans les quartiers difficiles comme Cureghem: sa carrière fut entachée pour rien par cette affaire) ; deux fonctionnaires responsables d’achats d’équipements (véhicules Toyota, caméras de surveillance) pour la police ou la commune ; des commerciaux, etc.

Le marché des vélos Merckx, d’une valeur de 15.000 euros, n’est qu’une goutte d’eau dans ce dossier de 40 cartons et c’est bien ce qui aurait pu pousser le parquet à proposer la transaction pénale à Eddy Merckx pour lui éviter l’embarras d’un procès public.

Le commissaire Boucar est soupçonné d’avoir avantagé Eddy Merckx et la société de vélos dont il s’est retiré en 2014, en l’informant prématurément du projet de marché et en lui communiquant les offres de prix des sociétés concurrentes. En échange de quoi Philippe Boucar aurait reçu un vélo Merckx en carbone à un prix avantageux et son épouse, l’ex-échevine Fabienne Miroir, un vélo dame.

Pour des avocats, le dossier, en dépit de son épaisseur, nécessitera des devoirs complémentaires. Ceux-ci seront demandés en chambre du conseil, dès la première audience, peu après la rentrée de septembre. Rappelant la présomption d’innocence, des avocats pénalistes de renom (Daniel Spreutels, Sven Mary, Romain Delcoigne...) se disent vraiment sereins.

Ils avaient raison. L'affaire, après dix ans, est classée, par non lieu, pour cause de prescription.