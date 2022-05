Le 30 septembre 2019, B. a été contrôlé positif à l’alcool, avec 0,64 milligramme par litre d’air alvéolaire expiré. L’équivalent de 1,46 gramme par litre de sang.

Le conducteur de 56 ans était contrôlé à Uccle six mois après avoir encore été condamné à 1 an de déchéance du droit de conduire, le 19 mars précédent, pour… alcoolémie et conduite en état d’ivresse.

Pour la énième récidive à Uccle, le quinquagénaire vient de comparaître devant le tribunal de police de Bruxelles. Banal ? Pas vraiment, quand on saura que depuis 1999, c’est la trente-et-unième fois qu’il avait rendez-vous chez les juges !