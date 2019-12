Enceinte de 6 mois, la jeune Elisa Pilarski avait été tuée par des chiens en forêt de Retz, dans l'Aisne (France), le mois passé. Une piste vient d'être écartée.

C'est un drame qui a frappé une jeune femme enceinte de 6 mois. Pour rappel, il y a un mois, Elisa Pilarski, 29 ans, décède sous les crocs de plusieurs chiens. Elle succombe à "une hémorragie provoquée par des morsures" de plusieurs canidés. Une information judiciaire contre X avait donc été ouverte le 20 novembre dernier pour "homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement résultant de l'agression commise par des chiens". Une dizaine de jours après sa mort, Elisa est inhumée dans la plus stricte intimité. L'enfant à naître, qui devait porter le prénom d'Enzo, a été enterré à ses côtés.

Jusque-là, plusieurs pistes avaient été prises en considération par les enquêteurs. Ce jeudi, l'une d'elles a cependant été écartée. L'avocate de la famille d'Elisa a confié sur BFMTV qu'un promeneur croisé sur sa route était mis hors de cause.

Peu avant de trouver la mort, Elisa avait évoqué une rencontre avec un promeneur et un chien particulièrement "agressif" sur son compte Facebook. "Élisa avait rencontré cet homme sur les plateaux, à un endroit où elle avait promené son premier chien. Ensuite, elle est partie dans la forêt pour ne pas avoir à le rencontrer à nouveau. On savait qu’il n’y avait pas de risque que ce soit ce chien malinois et son maître", explique Caty Richard, avocate de la famille Pilarski, sur le plateau de BFMTV.