Isabelle, une dame âgée d’une trentaine d’années, doit répondre de non-représentation d’enfant et de rapt parental. La mère de famille pensait que le père avait commis des faits d’inceste sur la fillette née en 2012. Isabelle avait produit un certificat médical. Il est apparu que les faits allégués par le docteur dans ce certificat n’étaient pas réels. Le médecin a d’ailleurs été condamné pour ces faits.

Le père a saisi la justice car la mère lui refusait toujours les droits de visite. En 2014, Isabelle a été condamnée car elle ne respectait pas le droit de garde du papa. Elle a ensuite pris la fuite à l’étranger avec sa fillette seulement âgée de 2 ans.

La mère a trouvé refuge en Allemagne, où se trouvait sa propre mère. C’est dans ce pays qu’elle a été arrêtée.

La prévenue est totalement en aveux. "Je vois beaucoup moins ma mère. J’ai cru ce que l’enfant et ma mère me disaient. Je me rends compte aujourd’hui que j’ai eu tort. Me Gilissen m’a dit que peut-être j’avais influencé l’enfant."

Le parquet a requis 18 mois de prison sans s’opposer à un sursis probatoire drastique. "C’est un dossier difficile", admet Me Gilissen. "Manifestement, ce qui a animé ses actions, c’est qu’elle s’est mis dans la tête ou qu’on lui a mis dans la tête que le papa pourrait avoir eu des gestes inadéquats."

Le père a déposé une dizaine de plaintes. "On revient de loin. Mais la situation a changé. Ma cliente était manifestement sous l’influence de sa maman."

Me Jean-Louis Gilissen a plaidé une peine de travail.