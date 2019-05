Faits divers Le juge Coumans fait fort avec cette cliente qui sort une daurade de son chariot pour en frapper une autre.

Il y a dix jours, un juge correctionnel bruxellois connu pour son indépendance, son esprit et son humour a rendu un jugement dans une affaire se déroulant à Drogenbos, où une Uccloise de 48 ans avait porté des coups à l’aide d’un… poisson sorti de son caddie à une cliente resquilleuse qui se présentait à la caisse expresse avec vingt articles au lieu de dix. La scène provoqua un échange entre les deux femmes, à vrai dire, sans grande gravité. On sent le juge Jean Coumans excédé d’avoir à traiter ce genre de dossiers qui encombrent alors que tant d’autres attendent et que la justice accumule du retard. Bref, voici le jugement le plus drolatique de la justice belge. Il est signé Jean Coumans.

(...)