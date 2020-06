Oui, madame, nous vous comprenons mais sachez que nous sommes très sollicités car nous avons, depuis le début du confinement, plus de 200 000 dossiers supplémentaires à devoir traiter."

"Cela me fait une belle jambe", soupire Chelsea qui nous fait lire cet email qu’elle a reçu de la Capac. Chelsea Cusumano ne décolère pas. À 27 ans, la jeune femme possède une belle expérience professionnelle. Diplômée esthéticienne, elle a créé à Uccle son propre institut de beauté. Puis travaillé en tant que masseuse dans des hôtels de luxe. Jusqu’en novembre, elle était professeur de natation à la piscine Longchamp. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, la piscine l’a remerciée fin 2019. Le 13 janvier, Chelsea s’inscrivait à la Capac, Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage. Et cinq mois plus tard, rien : la Bruxelloise attend toujours le premier versement de l’allocation de chômage.

(...)