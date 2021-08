Faith Rondeau est une adolescente américaine de 18 ans presque comme les autres, si ce n'est qu'elle souffre depuis toute petite d'un problème à la mâchoire. Pour être plus précis, elle souffre d'une "sous-occlusion sévère" qui empêche ses dents de s'aligner correctement. Après avoir porté un appareil dentaire presque toute sa vie, elle s'est résolue à passer par la case "chirurgie". Une opération coûteuse, étant donné que l'adolescente a dû débourser un peu plus de 100.000 euros. Au-delà de ça, l'intervention était également assez lourde puisque ses deux mâchoires ont dû être cassées et repositionnées à l'aide de plaques de métal. Pendant un mois, l'adolescente a été incapable de parler et a dû se nourrir exclusivement de repas liquides.

Quatre semaines après son opération, se sentant mieux, la jeune fille a finalement décidé de prendre la voiture afin de rendre visite à des amis. Malheureusement, cette dernière s'est endormie au volant et a eu un accident. Si elle s'en est tirée, elle s'est à nouveau cassée la mâchoire. "L'accident était de ma faute, mais j'étais tellement choquée de la malchance que j'avais de me casser la mâchoire à nouveau parce que c'était la seule partie de mon corps qui a été blessée dans l'accident. Gâcher mon opération était ma pire peur et c'était arrivé, j'en ai eu le coeur brisé."

Toutefois, la jeune fille peut s'estimer heureuse étant donné que son accident ne l'a pas conduite à se faire réopérer. L'incident a "simplement" prolongé sa convalescence. Au lieu de durer deux mois, celle-ci en a finalement duré trois.

Aujourd'hui, Faith est toutefois complètement traumatisée. "J'ai peur d'être à l'avant d'une voiture, même pas à cause de la conduite juste parce que j'ai peur de me cogner la mâchoire sur le tableau de bord ou le volant. Je n'aime pas non plus être entourée de ballons de basket. Je suis devenue tellement paranoïaque."