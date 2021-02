Brittany Johnson, 20 ans, a des dizaines de milliers d'abonnés et un chien. Elle a visiblement fait vivre un véritable calvaire à ce dernier.

La police a été contactée à plusieurs reprises par des internautes choqués par le contenu publié par Brittany Johnson sur Instagram. Dans une vidéo, l’influenceuse américaine maltraite Max, son Jack Russell Terrier de six mois. Elle lui attrape les pattes pour lui vaporiser du parfum dans les yeux et prétend également lui avoir cassé les pattes. Les vidéos ne sont plus disponibles sur Instagram, mais des internautes les ont enregistrées et les font circuler sur Twitter. "Je lui ai brisé les pattes", se vante-t-elle.

Selon Insider, la propriétaire du compte a été arrêtée le 22 janvier et est accusée de maltraitance animale. La jeune femme aurait admis avoir fait "des déclarations sur les réseaux sociaux sur le fait de blesser ou de tuer son chien dans le seul but de gagner plus de followers."

Il lui est désormais interdit de posséder ou de s’occuper d'un animal au minimum pour le temps de l'enquête. Brittany Johnson a volontairement déposé Max dans un refuge.