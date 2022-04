De la chance dans la malchance. Jordan Hatmaker, parachutiste confirmée de 35 ans, a failli réaliser son ultime saut. Son parachute ne s'est pas déployé comme prévu alors qu'elle venait de plonger dans les airs à plus de 4 000 mètres d'altitude. Son parachute s'est enroulé autour de sa jambe. Elle était donc en pleine chute libre.

"Tout s’est passé très vite. Je n’ai pas eu le temps de penser car j’étais en spirale, donc je ne savais pas ce qu'il se passait, j’étais juste en mode stratégie", rapporte la miraculée au journal britannique The Mirror.

Après sa chute au sol, elle a directement été emmenée aux urgences et est restée près d'un mois à l'hôpital.

Toujours debout

Jordan Hatmaker a évidemment souffert de nombreuses fractures et enchaîné les opérations, mais elle peut aujourd'hui se tenir debout. Un long parcours de combattante, car il a fallu attendre plus trois mois de rééducation intensive avant de voir les premiers signes positifs. "On ne sait jamais à quel point on est fort jusqu’à ce qu'à être obligé de l'être, ne vous sous-estimez pas", a-t-elle pris le temps de commenter une fois stabilisée.

"Je n’avais jamais entendu de tels sons sortir de mon corps. J’ai hurlé des cris à glacer le sang. J’étais très reconnaissante d’être en vie, c’était la pensée que j’avais le plus souvent. J’avais beaucoup d’espoir de remarcher, même si je ne pouvais pas lever mes jambes ou les bouger d’avant en arrière. Mais j’ai commencé à marcher trois mois jour pour jour après l’accident", raconte la parachutiste qui souffre toujours de la lésion de la moelle épinière, d’engourdissement, de douleur nerveuse et de dysfonctionnements.