Selon la victime, la suspecte n’aurait pas supporté que son compagnon refuse ses avances.

Rahmouna, 54 ans, a écopé d’une peine de travail de 120 heures ou à défaut 10 mois de prison pour avoir commis une agression particulièrement violente envers la compagne d’un de ses voisins.

Le 23 octobre 2020, une dame a été victime d’une agression commise par Rahmouna, une voisine de son compagnon. La victime avait reçu des coups et subi une incapacité de travail de quatre jours. Elle a expliqué que la voisine de son compagnon serait amoureuse de ce dernier et serait devenue de plus en plus agressive suite au refus de ses avances.