"Cette affaire m’a marqué à vie car je me souviens mieux de ce qui s’est passé il y a 25 ans qu’il y a 5 ans, s’attriste encore Simon, un des 25 témoins du documentaire Petites. Mon papa travaillait à la RTBF de Charleroi comme preneur de son. Il était donc mobilisé à Marcinelle, Jumet et Sars-la-Buissière. Et quand il rentrait à la maison, une ambiance pesante régnait mais qui n’a jamais été verbalisée. Idem à l’école, il n’y a jamais eu de débat sur la question. Même le scolaire n’a pas su gérer la situation pour notre génération dite ‘Marche blanche’".

Simon a vécu un véritable séisme dont il garde encore les stigmates aujourd’hui.