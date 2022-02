Depuis ce mardi, les secouristes péruviens ont assistés par trois enquêteurs belges dans leur recherche de la touriste bruxelloise Natacha de Crombrugghe (28 ans), disparue lors d'un trekking dans le canyon de Colca depuis le 23 janvier. Eloy Cacya, surnommé au Pérou l'"Ange des disparus" pour avoir déjà élucidé de nombreuses affaires similaire craint que la jeune femme ne soit tombée dans une rivière, relatent nos confrères du Nieuwsblad.

Le chemin qu'elle aurait dû emprunter a été abandonné par les sauveteurs: toute la zone a été ratissée, mais aucune trace de la Belge n'a été retrouvée. Les enquêteurs se demandent même si elle a réellement commencé le voyage et si rien d'autre, d'ordre criminel par exemple, ne s'est passé.

Cela dit, Eloy Cacya, affirme être à peu près certain que Natacha est tombée dans l'un des nombreux ruisseaux de la zone. Cacya a réussi à retrouver des dizaines de personnes disparues dans le passé. Vivant ou mort. Il est considéré comme une autorité en matière de recherche de personnes disparues, bien que Cacya ne soit pas policier.

Sur la base, entre autres, des données iPhone de la femme belge, les enquêteurs belges tenteront d'obtenir une image un peu plus précise de l'endroit exact où elle s'est rendue et à partir de quel jour et à quelle heure aucune donnée n'a été enregistrée. An Berger et Alain Remue de la Cellule des personnes disparues de la police fédérale affirment que toutes les voies sont encore ouvertes.

Le secouriste Cacya dit qu'il y a peu d'espoir de la retrouver vivante car la zone est être dangereuse. Il y a des gouffres très profonds, mais aussi des animaux dangereux comme les serpents, les araignées et les jaguars.