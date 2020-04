Il est recherché ainsi que le Molenbeekois introuvable avec l’arme d’un policier.

Comme nos lecteurs ont pu l’apprendre hier midi, un Molenbeekois âgé de 18 ans et demi, Moeze K., est activement recherché après les émeutes de samedi à Anderlecht consécutives au décès du jeune Adil.

Le jeune homme est suspecté d’être la personne qui est parvenue à dérober le pistolet d’un policier, dans un combi, samedi en milieu d’après midi. Des images filmées le montrent tenant l’arme dans la main droite, tandis que plusieurs détonations sont entendues.

Une perquisition a été menée lundi en début de soirée au domicile des parents de Moeze K., rue de la Semence à Molenbeek. Le jeune homme n’était pas présent. L’arme de service n’a pas été retrouvée. Le suspect pourrait se déplacer à bord de la voiture de sa mère, une Kia Rio de teinte grise dont l’immatriculation, se terminant par "313", est connue de tous les services de police du pays.

Par ailleurs, concernant l’accident mortel dans lequel le jeune Adil a perdu la vie vendredi soir à Anderlecht, le parquet de Bruxelles a requis un juge d’instruction du chef d’homicide involontaire. L’avocat de la famille du jeune homme avait déjà indiqué lundi que celle-ci se constituerait partie civile chez le juge d’instruction. La nuit du drame, les premières constatations avaient été effectuées par des policiers de la zone de Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Jette, Berchem-Ste-Agathe, Koekelberg, Ganshoren), la police Midi en étant écartée, comme le veut la règle, pour garantir l’indépendance de l’enquête.

D’autres recherches judiciaires sont menées. Parmi les suspects d’actes de violences et de vandalisme recherchés, la police veut mettre la main sur la personne qui, dans la nuit de samedi à dimanche, a dirigé un faisceau laser puissant pour éblouir le pilote de l’hélicoptère, appelé "Rago", de la police fédérale qui faisait des tours au-dessus du quartier Cureghem. Le pilote avait mis ses cadrans en "mode nuit", réduisant la luminosité de ses instruments pour éviter d’être ébloui. Le pare-brise arrondi de l’Explorer réverbère fortement les sources de lumière et cela a été le cas avec ce laser. Le pilote a été aveuglé six à sept secondes. "Si tu n’as pas un pilote chevronné aux commandes de l’appareil, tout pouvait arriver", commente un observateur.

L’enquête pour identifier l’homme au laser se poursuit. Un immeuble d’habitations a été localisé. Un suspect a été interrogé. Il a nié mais les recherches se poursuivent activement.