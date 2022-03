C’est un avocat bruxellois qui alerte : "Dans une affaire importante dont le tribunal m’annonce qu’il ne pourra malheureusement pas l’examiner cette année mais l’année prochaine. Il me prévient déjà que mon temps de parole sera limité et qu’il me faudra écourter ma plaidoirie."

Pour Me Tieleman, "on en arrive à une situation où le ridicule le dispute à l’insensé" : selon les nouvelles consignes, le temps de parole, minuté, devient proportionnel à la longueur des conclusions écrites déposées. "On nous accorde deux minutes par page. Si mes conclusions en contiennent quinze, je pourrais plaider 30 minutes."

L’avocat y voit une illustration de la situation de la justice que les magistrats, auxquels il rend hommage, ne cessent de dénoncer à cor et à cri depuis des années.

Pour Bruxelles, un magistrat devait renforcer, début 2022, le tribunal de la famille qui devait compter 20 juges professionnels à ce moment mais en dénombrait réellement 17.