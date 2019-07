En février dernier, Érick a été interpellé. Travaillant à Jurbise dans le domaine de l’emploi, l’homme de 35 ans, aussi prof de water-polo, comparaîtra jeudi prochain devant le tribunal correctionnel de Mons pour un fait de viol et un d’attentat à la pudeur.

C’est suite à une dénonciation d’une ex que tout a commencé. L’intéressée a, en effet, contacté la police : le Boussutois était en possession d’images pédopornographiques.

L’enquête se faisant, il s’est avéré qu’il était non seulement en possession d’images d’une gamine de neuf ans (proche d’une autre ex qu’il voyait encore après la séparation) mais également qu’il l’avait violée. Et l’homme, papa d’un garçon a reconnu les faits.

Si comme nous l’a précisé son avocat, Me Frank Discepoli, il n’y a jamais eu le moindre souci dans le club sportif sonégien où il entraînait, Érick devra toutefois comparaître aussi pour un attentat à la pudeur remontant à 2011.

" À l’époque, le dossier avait été classé sans suite mais comme il y a eu l’interpellation de février, il a été rouvert. Il n’est aucunement question de viol pour cet ancien fait. Il avait entretenu une relation avec une mineure de 15 ans. Les parents de celle-ci l’avaient dénoncé mais elle avait reconnu qu’elle était consentante ."

Depuis février, le trentenaire est derrière les verrous. Et selon Me Discepoli, ce n’est pas sa place. " Toutes les demandes de libération ont été refusées sous le motif que la sécurité de la société était en danger. Mais alors, elle le sera toujours puisque ce n’est pas en prison qu’il peut se soigner. Il y a juste ce fait-là. Il a avoué et il veut se soigner. Il n’a pas de casier judiciaire."

D’après le défenseur d’Érick, le juge d’instruction a entamé un plan avec des conditions liées à une éventuelle libération.

Le juge a mandaté un service spécialisé. " Les experts reconnaissent qu’il doit être suivi mais c’est loin d’être un prédateur. Il est conscient qu’il a un problème. En prison, il est mal vu car les autres détenus savent pourquoi il est là. Il ne sort pas de sa cellule. Ce n’est pas comme cela qu’il va pouvoir évoluer ."

Jeudi prochain donc, Me Discepoli fera entendre ses différents arguments.