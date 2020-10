Ce père en cavale en Belgique veut empêcher que son fils aille en famille d’accueil.

Je suis considéré depuis 15 jours comme un criminel qui se cache et recherché par toutes les polices du Royaume. Les forces de police ont reçu l’ordre de fouiller de la cave au grenier chez ma maman invalide, chez mes filles majeures, importuner mes frères, harceler amis et voisins pour qu’ils disent où je me trouve avec mon enfant. Heureusement, ils ne savent pas où je me planque. Et tout ça parce que je suis un père responsable qui aime ses enfants. Mon seul crime, somme toute, est d’être né mâle. "

Dans l’entretien, Joe tait constamment le lieu où il se cache depuis deux semaines, avec son fils de trois ans et demi qu’il refuse de remettre à la justice bruxelloise. C’est cette situation délicate que l’homme de 56 ans a voulu partager avec nos lecteurs.

