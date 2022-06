Condamné à la prison à perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre des petites Julie et Mélissa notamment, Marc Dutroux est derrière les barreaux depuis 25 ans maintenant. Pour passer le temps, il a trouvé une occupation bien particulière : il joue au détective et mène lui même ses propres enquêtes sur toutes sortes d'affaires criminelles, a raconté son avocat à Sudinfo.

"Il a dressé une liste d'une quarantaine de meurtres et de morts suspectes en Belgique et a fait des liens avec le réseau dont il n'était qu'une petite partie", explique Me Bruno Dayez dans La Capitale. Marc Dutroux s'est penché notamment sur le gang de Nivelles, raison pour laquelle des enquêteurs sur les tueries du Brabant sont venus l'interroger il y a quelques mois. Mais selon son avocat, Bruno Dayez, l'entretien n'a pas été un succès car "Dutroux était confus et son discours trop incohérent". Une information que la justice n'a pas confirmée à Sudinfo.

Outre ces enquêtes, le criminel s'occupe "d'écrire sa propre vérité", sur son affaire à lui.