Il y a bientôt neuf ans, le 28 octobre 2010 exactement, Maxime Jardon, 23 ans, perdait la vie dans un dramatique accident de la route. Il revenait d’une sortie à Louvain-la-Neuve avec des amis et se trouvait à l’arrière du véhicule. Le conducteur, sous l’influence de la boisson et roulant trop vite, avait brusquement perdu le contrôle de sa voiture. "Ils étaient quatre dans la voiture. Mon fils est décédé et les autres n’ont pas été blessés", se souvient son père Bertrand.

Depuis, ce dernier s’est investi au sein de l’association des parents des enfants victimes de la route (PEVR), dont il assume désormais la présidence francophone. Chaque jour, il se bat pour conscientiser les automobilistes et les autorités publiques. Objectif : diminuer encore et encore le nombre de victimes. "Il y en a encore beaucoup trop chaque année."

