C’est la disparition d’enfant dont les médias de toute la planète ont déjà parlé. Ce n’est pas la seule jamais résolue mais elle demeure l’une des plus mystérieuses. Douze ans après avoir disparu en pleine nuit dans la station balnéaire Prai da Luz au Portugal, où elle passait ses vacances avec ses parents, Maddie McCann n’a plus jamais donné signe de vie. L’enfant, âgée de trois à l’époque, aurait 15 ans aujourd’hui. Et personne ne sait dire si elle est encore en vie. Ses parents n’ont jamais perdu espoir. C’est ce qu’ils ont encore déclaré ce vendredi, jour anniversaire de la disparition de leur fille.

Ce 3 mai 2007 là, la famille britannique profitait d’un séjour reposant au Portugal lorsque les parents ont laissé dormir leur enfant dans leur bungalow qu’ils ont quitté le temps de la soirée avant d’y retourner et découvrir que l’enfant ne s’y trouvait plus.

Malgré les fouilles intenses menées dans la station balnéaire dans les heures, les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, jamais Maddie n’a été retrouvée.

En douze ans, toutes les pistes ont été évoquées dans cette affaire. De l’enlèvement par des trafiquants d’êtres humains, en passant par un rapt organisé par un employé de l’hôtel, par l’accident et même par le meurtre commis par les parents, tout a été imaginé. Au fil des années, Maddie a été aperçue partout dans le monde. De Dubai, en Inde, en passant même par la Belgique, nombreux sont ceux qui ont cru voir l’enfant au visage d’ange. Plusieurs portraits de l’enfant vieilli ont d’ailleurs été diffusé, le dernier sans l’autorisation des parents. Des parents qui ont mutiplié les appels aux dons avec les années pour poursuivre les recherches de leur fille. La maman, Kate McCann, avait sorti un livre consacré aux investigations. Un documentaire Netflix est même sorti récemment sur cette affaire.

Et chaque année, autour de la date anniversaire de la disparition de la fillette, de nouvelles révélations se succèdent. Les toutes dernières évoquent la piste d’un prédateur sexuel présent à Praia da Luz à l’époque de la disparition de Maddie. Le journal britannique The Sun avance que cet homme est bien connu de la justice et qu’il avait d’ailleurs abordé plusieurs enfants dans la station balnéaire il y a douze ans. Il serait même entré dans la chambre d’une autre petite fille en pleine nuit et se serait allongé auprès d’elle avant de lui demandé s’il était son père et de répondre par l’affirmative sans même attendre une réaction de l’enfant. L’homme serait ensuite reparti discrètement et resterait introuvable depuis douze ans. Une piste que n’ont pas commenté les parents de Maddie, se limitant à remercier les enquêteurs pour la poursuite de leur travail.