BRUXELLES 25/02 (BELGA)

Le parquet de Flandre orientale et la police ont procédé jeudi à une perquisition au siège de Kind en Gezin à Bruxelles, rapportent vendredi Het Laatste Nieuws et De Morgen. Selon les journaux, plusieurs personnes ont été interrogées et des documents ont été exigés. Ces perquisitions s'inscrivent dans le cadre du décès d'un bébé de six mois, vendredi dernier dans une crèche de Mariakerke (région gantoise).

L'autopsie a révélé que l'enfant, victime d'un traumatisme crânien, est décédé du syndrome du bébé secoué.

Le père de la directrice a été arrêté pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et la directrice elle-même a été inculpée.