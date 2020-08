Un médecin légiste, le laboratoire judiciaire et une équipe de la police fédérale se sont rendus sur les lieux. La victime était en détention préventive et attendait dans la salle d'attente de la prison son transfert pour le tribunal de Louvain. C'est à cet endroit qu'un co-détenu, également en détention préventive, l'a attaqué et frappé à la tête. L'homme est décédé des suites de ses blessures en prison malgré l'intervention des services d'urgence.