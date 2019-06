La cour d’appel de Mons a rendu son arrêt dans un dossier de tirs contre des policiers en mai 2014 à hauteur de la banque Fortis.

Ce jour-là, les malfrats avaient badigeonné les vitres de l’agence avec de la peinture blanche afin de cacher ce qui se passait à l’intérieur. Ils avaient tenté de faire exploser un Bancontact. À la sortie, trois faux policiers se trouvaient à l’intérieur d’un véhicule, gyrophares allumés. Ils attendaient les auteurs qui opéraient à l’intérieur.

Des riverains avaient prévenu la police. Il était alors 2 heures...

Lors de leur fuite, les individus avaient tiré plusieurs coups de feu en direction de deux membres de la zone de police Brunau

En novembre 2018, Mustapha E. K. avait écopé d’une peine de neuf ans.

La cour d’appel a suivi le premier juge et confirmé la peine de neuf ans. Comme l’acquittement prononcé en première instance pour Mustapha Chmit l’a été.

Depuis le début, Mustapha Chmit, désormais défendu par Me Bruno, clame son innocence et voulait la prouver… L’intéressé a été interpellé quatre mois après les faits sur base d’une dénonciation anonyme. Il se demande si ce n’est pas dû au fait qu’il avait été incarcéré en même temps et dans la même prison que l’un des suspects, qui avait pris la fuite en Algérie et qui y est décédé lors de l’explosion de sa maison.

Celui dont l’acquittement a été confirmé pense que ses antécédents judiciaires ont fait que l’on voulait sa peau.

" J’ai passé onze mois en prison alors que je suis innocent. À un moment, cela me rendait tellement fou que je me disais que j’aimerais autant être coupable. Tout comme le parquet n’a pas fait appel pour ceux qui avaient également bénéficié d’un acquittement en première instance. Mais pour moi oui."

Le Carolorégien dit avoir été bloqué dans son souhait de démonstration de preuves. " J’ai proposé d’être soumis au détecteur de mensonges et cela n’a jamais été fait. Il a aussi été demandé de faire usage des images des caméras situées à proximité de mon habitation à Charleroi. On nous a indiqué qu’elles n’étaient visibles que durant un mois… Il y a eu un moment où je me sentais pris au piège. Cela a vraiment été pénible ."

Aucune trace d’ADN de Mustapha n’a été prélevée sur quoi que ce soit… " Ils ont trouvé chez moi des bonbonnes de gaz ainsi qu’un pot de peinture blanche. Étant donné que les auteurs, que je ne connais pas, avaient utilisé de la peinture et des bonbonnes de gaz, même si elles n’étaient pas du même format, ils ont estimé que cela correspondait… "

Le PC de Mustapha avait été saisi. Il l’a récupéré vidé de toute donnée… " Nous avons demandé une contre-expertise de l’analyse de l’ordinateur. Via celle-ci, nous avons appris que j’avais discuté ce jour-là, au moment exact des faits, avec une femme sur Messenger. Il aurait été impossible que je m’en souvienne quatre mois après ! Après cette expertise, j’ai été libéré. En attendant, j’ai passé très exactement onze mois et deux jours en prison pour rien. Ce n’est pas parce que l’on a un passé judiciaire que l’on est d’office coupable. Je me réjouis de cet acquittement. C’est normal puisque je suis innocent. Mais bon, je suis soulagé. Cela se termine enfin… "