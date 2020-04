Quand le parquet fédéral a mobilisé, en mai 2019, d’importants moyens policiers pour mener simultanément des dizaines de perquisitions, essentiellement au sein de la communauté des gens du voyage, une famille, les Modeste, s’est insurgée pour dénoncer cette incroyable opération menée par plus de 1 200 policiers.

Sous le titre : "Bienvenue dans la famille Modeste" , La DH était partie à la rencontre de cette famille qui nous déclarait : "On est la famille Modeste, une famille d’environ 500 personnes. On est tous belges. On n’est ni des voleurs ni des assistés."

(...)