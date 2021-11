En mai 2019, une mobilisation considérable de forces de police avait mené à une vague de perquisitions sur des sites occupés par des gens du voyage et à l'interpellation de nombre d'entre eux. Les suspects, des vendeurs de voitures mais aussi des policiers et des agents de la DIV, le service d'immatriculation des véhicules, ont ensuite été renvoyés devant le tribunal pour escroqueries essentiellement, et pour faux, usage de faux, blanchiment et corruption. Le parquet fédéral a requis, durant les deux mois de débats au printemps dernier, des peines de 5 ans de prison à l'encontre des prévenus qu'il estime coupables d'escroqueries. Et il a requis jusqu'à 10 ans de prison à l'encontre de ceux qu'il considère coupables d'escroqueries et de corruption.

De leur côté, les avocats de la défense se sont montrés très critiques quant à la tenue de tels méga-procès, qui sont, selon eux, très difficiles à préparer vu l'importance des pièces dont ils doivent prendre connaissance. Plusieurs d'entre eux se sont aussi dits scandalisés des peines "démesurées" qui ont été requises.

Par ailleurs, la plupart des avocats de la défense ont contesté l'existence d'une grande organisation criminelle dont auraient fait partie les quelque 80 prévenus, comme avancé par le parquet fédéral. Cette accusation "donne l'illusion d'une affaire de grande ampleur" alors qu'il n'en est rien, d'après eux.

Pour le parquet fédéral, les prévenus, dont la plupart sont issus de la communauté des gens du voyage, ont constitué une organisation criminelle qui a mis en place un système d'escroquerie à grande échelle, dans les procédures d'achat et de revente de véhicules d'occasion, entre 2014 et 2019. Le dossier recense 504 arnaques au préjudice de particuliers qui vendaient leur voiture.

D'après l'enquête, les prévenus répondaient aux annonces de ces particuliers et se rendaient sur place pour voir les véhicules et convenir d'un prix. La moitié était payée en liquide et déclarée sur une facture de vente et la seconde partie était payée en noir sur un compte bancaire. En réalité, les prévenus montraient, sur un smartphone, une fausse confirmation d'envoi de virement. Les victimes ne recevaient jamais cette partie du montant de la vente.

D'autres personnes, notamment des policiers et du personnel de la DIV, le service d'immatriculation des véhicules, sont aussi poursuivies. Elles doivent, elles, répondre de faits de corruption passive qui ont facilité la revente et l'exportation des véhicules acquis via cette escroquerie.

Le parquet fédéral avait employé les grands moyens pour interpeller les suspects. Le 7 mai 2019, une mobilisation considérable de forces de police a mené à une vague de perquisitions en Région bruxelloise, dans le Hainaut, et en France, essentiellement sur des sites occupés par des gens du voyage. La police a procédé à l'interpellation de dizaines de personnes et à la saisie de 90 caravanes, 91 voitures et 34 biens immobiliers, ainsi qu'à la saisie de bijoux, d'argent liquide et d'armes.