Le conseil de S.N.T., Me Eddy Kiaku, a plaidé l'acquittement, lundi après-midi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, qui juge quelque 80 personnes pour escroqueries dans le milieu de la revente de voitures. S.N.T., un courtier en assurances âgé de 50 ans, est poursuivi pour avoir rédigé des contrats d'assurance pour des véhicules obtenus sur base des escroqueries et soupçonné ainsi d'avoir fait partie d'une organisation criminelle. "Le parquet fédéral ne peut pas se contenter de dire qu'il y a un faisceau d'éléments convergeant vers la culpabilité de mon client. Il ne rapporte pas la preuve qu'il avait connaissance des escroqueries et qu'il avait la volonté de s'associer à cette organisation criminelle", a plaidé Me Kiaku, réclamant l'acquittement. Le procureur, lui, a requis une peine de trois ans de prison à l'encontre de S.N.T. et plusieurs interdictions professionnelles.

Ce dossier mené par le parquet fédéral concerne 504 arnaques au préjudice de particuliers qui vendaient leur voiture, commises entre 2014 et 2019. 83 personnes sont prévenues dans quatre causes liées. 79 de celles-ci sont présentes dont trois sont toujours sous mandat d'arrêt. Par ailleurs, 185 personnes se sont constituées partie civile.

Selon le ministère public, plusieurs prévenus, issus de la communauté des gens du voyage, ont constitué une organisation criminelle qui a mis en place un système d'escroquerie à grande échelle, dans les procédures d'achat et de revente de véhicules d'occasion.

D'autres personnes, notamment des policiers et du personnel de la DIV, le service d'immatriculation des véhicules, sont poursuivies pour des faits de corruption active qui ont facilité la revente et l'exportation des véhicules acquis via l'escroquerie.