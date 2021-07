Le tribunal de Turnhout a rendu un jugement qualifiant un homme de 55 ans originaire de Vilvorde de "danger potentiel à cause de son comportement problématique".

L’homme a été condamné pour destruction d’une voiture, harcèlement, coups et blessures volontaires avec préméditation, détentions d’armes prohibées et vol. Détail : il est instructeur de tir à la police fédérale.

Tout commence lorsqu’une femme de Geel (Anvers) porte plainte le 9 décembre 2019. Elle a des problèmes avec son ex qui travaille à la police fédérale. Elle le soupçonne de s’être introduit chez elle et d’avoir dérobé des objets. En outre, il avait semé des chenilles processionnaires et des larves d’insectes dans son lit ainsi que dans ses affaires de lingerie, ce qui avait provoqué chez l’habitante des lieux des brûlures et des irritations sérieuses sur le corps.

(...)