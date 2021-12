Il y a 28 ans, la maison de la famille Bourgois avait explosé.

C’est le jour où tout s’est arrêté. On a eu une fuite de gaz. La maison a explosé. Ma femme et mon fils étaient à l’intérieur, ensevelis quelque part dans le béton. Morts ? Vivants ? Les pompiers fouillaient les décombres, dans les éboulis, les gravats. Et je ne pouvais que regarder. Regarder, attendre, prier et espérer" , se souvient Philippe Bourgois.

Nous retrouvons Philippe 28 ans après, exactement sur les lieux de l’explosion. Au numéro 13 de la rue Joseph Genot, dans la commune bruxelloise de Molenbeek.

C’était en 1993, mais Philippe Bourgois vous en parle comme si c’était avant-hier. Comme si l’horloge du temps s’était mise sur "pause" à la date du 22 février 1993. Ce jour où lui et les siens ont failli tout perdre.