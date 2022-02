Le CCIB (Collectif contre l’islamophobie en Belgique) lance, en collaboration avec la Ligue des droits humains, le MRAX, Rainbow House Brussels et Unia, la campagne FlupCops destinée à informer les citoyens sur leurs droits face à la police et les astuces à avoir en tête avant de déposer plainte en cas d’agression. "L’objectif du projet est de fournir un maximum d’éléments et d’informations aux personnes qui seront un jour amenées à porter plainte à la police afin de maximiser leurs chances que leur plainte soit correctement prise en charge", explique Mustapha Chaïri, président du CCIB. "On déconseille par exemple aux personnes de se rendre au commissariat si elles sont encore sous le coup de l’émotion. On conseille en revanche aux personnes de coucher sur papier ce qu’elles ont vécu afin qu’elles aient les idées claires au moment de déposer plainte. C’est important pour avoir un discours cohérent et précis", indique le militant. Le président du CCIB conseille aussi aux victimes de se déclarer personnes lésées, afin d’être tenues informées de l’avancement du dossier.

"Si vous voulez que votre plainte ait plus de poids, vous devez pouvoir indiquer des faits précis : quels témoins étaient présents au moment des faits, quelles paroles ont été dites, s’il y avait des circonstances aggravantes ou pas… Se faire insulter dans la rue est une chose, se faire traiter de sale bougnoule en est une autre. La catégorisation précise des faits est essentielle pour être bien pris au sérieux. La police travaille avec des moyens limités et les priorités diffèrent entre les commissariats. Malheureusement, beaucoup de choses sont laissées à la libre appréciation du policier qui prend la plainte. Il est donc important de s’exprimer clairement et de connaître le fonctionnement des procédures."