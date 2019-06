Hier matin, le tribunal correctionnel devait entamer le procès d’un Bruxellois de 22 ans, Mehdi H., suspecté d’avoir agressé un étudiant avec six à sept autres et une rare violence, pour lui voler son portefeuille et son iPhone, la nuit du 7 au 8 octobre 2016. Deux ans et huit mois d’attente ne suffisaient pas : la 45 e chambre correctionnelle n’a pas trouvé mieux que reporter le procès à l’an prochain.

Cette nuit-là, à 2 h 30 du matin, l’étudiant de 23 ans, de sortie dans le centre-ville de Bruxelles, pris d’un besoin pressant, avait uriné contre un arbre, place d’Espagne, près de l’hôtel Ibis. Un groupe de 7 à 8 jeunes de 15 à 20 ans s’était approché.

(...)