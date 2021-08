© Montage (Belga et DR)

On fait le point sur les hommes (et la femme) les plus recherchés par la Belgique.

Mohamed Aissa

Condamné à perpétuité le 16 septembre 2014 par la cour d’assises de Bruxelles. Le 20 mai 2011, deux auteurs ont commis un vol violent dans un appartement situé rue de la Montagne à Bruxelles. La victime est décédée de ses blessures. L’enquête a permis d’intercepter un des auteurs. L’autre, Mohamed Aissa, a pu s’échapper.

(...)