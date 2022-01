Le bilan de la campagne "Act Against Violence", qui s’est tenue du 15 novembre au 31 décembre 2021, est connu : la ligne d’écoute néerlandophone, le 1712, a vu son utilisation multipliée par 2,5 et la ligne francophone 0800/30 030 a été contactée deux fois plus. Autre élément intéressant : le 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, les appels vers le 0800/30030 ont quadruplé, pour atteindre 101 appels. En tout, ce sont 2 025 appels qui ont été passés durant la campagne.