Malgré les quarantaines et les annulations en cascade, la scène musicale se déploie en ligne.

Coup dur pour l’industrie musicale alors que les annulations de concerts et d’événements se multiplient. Des mesures de confinement ont été prises dans toute l’Italie et dans des villes chinoises, comme Wuhan, berceau du Covid-19. Au cœur de l’épicentre, les habitants sont cloîtrés chez eux depuis plus d’un mois et demi. Le temps doit leur paraître long, très long.

Sur le réseau social Weibo, la recherche du mot "ennuyeux" a bondi de 626 % le 26 janvier et celle sur "Comment passer le temps à la maison quand on s’ennuie" s’est aussi retrouvée dans les tendances. Afin de combattre cet isolement inattendu, des labels, discothèques, maisons de disques et organisateurs de festivals ont pris le parti de ne pas se résigner mais de chercher différents moyens de divertissement.

À Wuhan, la salle de concert Vox Livehouse, promoteur de la scène rock underground, a été l’un des premiers acteurs à décider de maintenir des événements en ligne. Plus besoin de sortir, il suffit de se planquer derrière un écran pour assister à un DJ set ou à une session live d’un groupe. Les pantoufles aux pieds sont pour une fois autorisées.

" Les musiciens et le public sont encore plus connectés via Internet. Tous les artistes veulent se produire en ligne. C’est le seul moyen d’avoir une relation avec son audience", assure Li Ke, booking manager chez Vox Livehouse.

Entre 300 et 2 000 personnes suivent les différents shows organisés par la salle et elles peuvent interagir via des commentaires, les émojis font désormais office d’applaudissements.

Les labels Modern Sky et Ruby Eyes ont emboîté le pas en diffusant des showcases de leurs artistes. Le premier a même décidé d’héberger en ligne son festival annuel, le Strawberry Festival.

Quelque 70 concerts se sont succédé virtuellement pendant cinq jours début février. Les boîtes de nuit ALL et Elevator, basées à Shanghai, se prêtent aussi au jeu du cloud clubbing, du "clubbing de chambre".

Cette initiative commence à se propager dans le monde, mais plus doucement que le virus. Au Japon, la société de gestion et de divertissement LDH vient d’annoncer que les prestations d’une quarantaine d’artistes seront retransmises sur leur chaîne YouTube jusqu’à la fin du mois.

Les contenus seront accessibles gratuitement, comme pour les différents live-streams de Vox Livehouse. "Le public ne doit pas payer et les musiciens ne sont pas rémunérés. Par contre, les spectateurs peuvent envoyer des donations via la plateforme", indique Li Ke.

En Italie, des mesures similaires voient le jour. L’opéra vénitien La Fenice a retransmis pendant deux soirs des représentations sur YouTube. "Un moyen de ne pas arrêter la musique dans un moment difficile pour Venise et pour notre théâtre", souligne les responsables de la communication.

La chanteuse originaire de Sienne Gianna Nannini a tenu à donner des concerts virtuels : "Je veux diffuser en ligne des chansons de rock acoustique pour que l’on puisse tous se sentir plus proches les uns des autres, mais en sécurité."

Les lockdowns peuvent aussi être des instants de création pour les musiciens. "Plein d’artistes ont profité d’être coincés chez eux pour écrire de nouvelles chansons parce qu’il n’y avait rien d’autre à faire."

En ces temps compliqués et tenant compte de ces mesures sanitaires strictes, de telles initiatives ouvrent d’autres perspectives et opportunités, autant pour les fans que pour les artistes.

La scène musicale veut se montrer plus vivante et innovante que jamais.

Les concerts virtuels pour s’adresser à un public mondial

Youtube, Bilibili, Twitch,… les plateformes sont nombreuses pour héberger les événements musicaux. Show-Stream TV, basé à Manchester, est un réseau dédié au streaming de concerts. Dans quelques jours, il donnera la place à différents musiciens qui devaient jouer au grand festival texan SXSW annulé à cause du coronavirus. "Les gens qui devaient s’y rendre auront l’opportunité de visionner les différents shows", indique Rachel Goulding, à la tête du service de streaming. "Héberger des shows en ligne aide des personnes à accéder, à profiter et à découvrir d’autres musiques et à assister à des concerts où elles n’auraient peut-être pas su se rendre physiquement. Je trouve que le live-stream encourage les gens à se renseigner sur d’autres groupes."

La chanteuse britannique Emma McGann a fait des concerts en ligne sa marque de fabrique depuis plusieurs années. Selon elle, le live-stream est une solution toute trouvée dans ce scénario, surtout pour les artistes qui ont vu leurs tournées et dates de festivals annulés. Par ce biais, ils pourront à fois s’adresser à leur audience locale mais aussi mondiale. "Il y aura toujours un fan de l’autre côté du monde qui manquera un concert et aurait souhaité pouvoir y être. Même s’il ne peut pas se permettre un billet d’avion, peut-être qu’un billet virtuel est gérable pour soutenir son artiste préféré."