Fanny Appes, agressée dans un train, a déposé plainte : il aurait été dans les parages dès sa sortie de prison. Voici sa déposition.

Xavier B. sort de quatre mois de préventive pour coups et blessures envers l’athlète Fanny Appes, avec préméditation et port d’armes par destination. Le 13 février dernier, dans un train à Linkebeek, il a blessé son ex-compagne à l’aide d’un outil tranchant.

À peine sorti de la prison de Saint-Gilles, l’inculpé aurait déjà tenté d’approcher sa victime. C’est en tout cas ce qui transparaît dans une plainte déposée par Fanny Appes. Cette dernière et une connaissance ont signalé ceci à la police : Xavier B. a été aperçu le jour même de sa libération anticipée, soit le jeudi 28 mai 2020, ainsi que le lendemain à Braine-l’Alleud, là où réside Fanny Appes. Ennuyeux quand on sait que, dans ses conditions de libération, figure l’interdiction d’approcher le domicile de sa victime et ses alentours.