Abandonnée dans une boîte à bébé, l’incroyable histoire de Wanda, à la recherche de ses origines.

Mon père, du moins celui que j’appelais papa, est mort il y a quelques semaines. Je serai honnête : ça ne m’a pas fait grand-chose. Ça m’a plutôt libérée des dernières chaînes. Dorénavant, plus rien ne me retient. Je suis libre d’aller au bout de mes recherches."

Elle s’appelle Wanda Dewit et c’est bien là son problème : ce nom de "Dewit". "Je détestais cet homme qui n’était pas mon père mais qu’on me forçait à appeler papa. Quand ma mère m’a appris la vérité, ce type a réagi en me rejetant. Et j’avais 11 ans."

Nous rencontrons Wanda, plus que jamais déterminée à rechercher son vrai père qu’elle appellera tout le temps, dans l’entretien, son "géniteur". Son père biologique.

