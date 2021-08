Le conducteur avait été transporté à l'hôpital après l'accident et n'a pu être interrogé que mercredi. L'accident a eu lieu mardi après-midi aux environs de 14h00 sur le carrefour de la Katterstraat, de la August De Boeckstraat et de la Stationsstraat, aux alentours de la foire de Merchtem. Le conducteur de 65 ans, originaire de Meise, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté une attraction foraine. Une fillette de trois ans a été renversée et est décédée peu après des suites de ses blessures.

Le conducteur a terminé sa course dans la façade d'une maison. Blessé, il a été emmené à l'hôpital. Après y avoir subi les premiers soins, il a été soumis à un test d'alcoolémie et de drogues. Les deux se sont révélés négatifs. L'enquête a conclu qu'il avait fait un malaise.