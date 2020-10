Retrouvée attachée à la rambarde d’un escalier, la chienne ne doit sa survie qu’à un refuge.

Quand on voit Fiona aujourd’hui, ronflant paisiblement dans un fauteuil ou gambadant joyeusement auprès de son bienfaiteur, on a du mal à imaginer qu’elle revient de si loin. Découverte il y a quatre mois attachée à la rambarde d’un escalier dans un appartement à Wavre, la chienne ne pesait plus que sept kilos (contre 22 actuellement) et gisait dans ses excréments. Elle ne doit sa survie qu’à l’association Sans Collier et à son président Sébastien De Jonge, qu’elle ne quitte plus d’une semelle. Mais si le militant de la cause animale et la jeune chienne ont pris la peine de rencontrer des journalistes vendredi, ce n’est pas seulement pour partager cette victoire avec eux. C’est surtout pour dénoncer l’incompréhensible décision du parquet de ne pas poursuivre l’ancien propriétaire de l’animal.

